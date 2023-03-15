Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:01, 15 марта 2023Экономика

Еще один энергогигант полностью списал долю в операторе «Северного потока»

Немецкая E.ON полностью списала долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Michael Sohn / AP

Немецкая компания E.ON — крупнейший в Европе оператор энеросетей и партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока» — полностью списал долю в операторе газопровода Nord Stream AG. Об этом энергогигант сообщил в годовом отчете на своем сайте.

Такое решение компания объяснила повышенной неопределенностью в отношении будущего проекта после разрушительных взрывов на обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Из-за обесценивания активов E.ON списала с баланса 1,2 миллиарда евро (97,2 миллиарда рублей). В проекте E.ON принадлежала доля в 15,5 процента.

Компания несколько раз снижала оценку своей доли в операторе газопровода начиная с лета 2022 года. В августе E.ON сократила оценку стоимости на 700 миллионов евро. В летние месяцы прошлого года прокачка по «Северному потоку» шла на 20 процентах его пропускной мощности, и компании было неясно, «сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе». В ноябре компания обесценила свои акции в пять раз — поводом стали взрывы на газопроводе.

Полностью списали доли в «Северном потоке» и другие иностранные инвесторы — Wintershall Dea и Gasunie. Французская Engie понизила оценку своей доли до 90 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
Раскрыты сроки выхода новой PlayStation
В Молдавии заявили об отсутствии угрозы со стороны Украины
Работу депутатов и чиновников предложили оценивать на «Госуслугах»
Связанная с чиновником из ОАЭ фирма купила долю во владельце TikTok
Появились подробности о смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Токаев поручил проработать меры по предупреждению угроз нацбезопасности
Обнародованы архивы ФСБ о массовых казнях литовскими карателями в годы войны
Стилист назвал россиянкам вернувшуюся в моду одежду из гардероба бабушек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.