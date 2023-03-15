Еще один энергогигант полностью списал долю в операторе «Северного потока»

Немецкая E.ON полностью списала долю в операторе «Северного потока» Nord Stream AG

Немецкая компания E.ON — крупнейший в Европе оператор энеросетей и партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока» — полностью списал долю в операторе газопровода Nord Stream AG. Об этом энергогигант сообщил в годовом отчете на своем сайте.

Такое решение компания объяснила повышенной неопределенностью в отношении будущего проекта после разрушительных взрывов на обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Из-за обесценивания активов E.ON списала с баланса 1,2 миллиарда евро (97,2 миллиарда рублей). В проекте E.ON принадлежала доля в 15,5 процента.

Компания несколько раз снижала оценку своей доли в операторе газопровода начиная с лета 2022 года. В августе E.ON сократила оценку стоимости на 700 миллионов евро. В летние месяцы прошлого года прокачка по «Северному потоку» шла на 20 процентах его пропускной мощности, и компании было неясно, «сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе». В ноябре компания обесценила свои акции в пять раз — поводом стали взрывы на газопроводе.

Полностью списали доли в «Северном потоке» и другие иностранные инвесторы — Wintershall Dea и Gasunie. Французская Engie понизила оценку своей доли до 90 миллионов евро.