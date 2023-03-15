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22:44, 15 марта 2023Экономика

Материнская компания Silicon Valley Bank запланировала банкротство

Reuters: материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает вариант банкротства

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Материнская компания Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, планирует подачу заявления на банкротство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«SVB Financial Group, компания, чей бывший дочерний банк Silicon Valley Bank на прошлой неделе был взят под контроль банковскими регуляторами США рассматривает вариант защиты от кредиторов по закону о банкротстве как один из вариантов продажи активов», — отметило агентство.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.

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Юлия Мискевич
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