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14:37, 15 марта 2023Мир

Президент Финляндии отправится в Турцию для переговоров о членстве в НАТО

Президент Финляндии Ниинистё отправится в Турцию для переговоров о членстве в НАТО
СюжетЗемлетрясение в Турции:
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё отправится в Турцию 16 марта для переговоров о членстве республики в НАТО. Об этом сообщила канцелярия финского лидера.

«Поездка начнется с посещения зоны землетрясения на юго-востоке Турции», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Ниинистё встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 марта в Стамбуле.

Ранее стало известно, что Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции до президентских выборов 14 мая.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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Виктория Кондратьева
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