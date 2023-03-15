В Турции оценили влияние западных санкций на Крым

В Турции заявили о стойкости Крыма перед западными санкциями

Санкции в отношении Крыма не привели к критическим результатам. Такое мнение выразил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Его слова приводит РИА Новости.

Сель отметил, что представители различных кругов Турции, в том числе и деловых, хотят побывать в Крыму и лично ознакомься с ситуацией в регионе. «Сегодня некоторые люди испытывают трудности из-за эмбарго, введенного Западом в отношении Крыма. С другой стороны, введенные эмбарго не дали критических результатов», — высказался собеседник агентства.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал условие выхода из украинского кризиса. В эфире Full Send Podcast, запись которого доступна на YouTube, журналист сообщил, что признание Крыма частью РФ поможет разрешить конфликт.

До этого Карлсон рассказал, с какими последствиями могут столкнуться США и Украина, если попытаются захватить Крым. По словам журналиста, подобные действия могут привести к ядерной войне.