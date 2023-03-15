Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 15 марта 2023Мир

В Турции оценили влияние западных санкций на Крым

В Турции заявили о стойкости Крыма перед западными санкциями

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Санкции в отношении Крыма не привели к критическим результатам. Такое мнение выразил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Его слова приводит РИА Новости.

Сель отметил, что представители различных кругов Турции, в том числе и деловых, хотят побывать в Крыму и лично ознакомься с ситуацией в регионе. «Сегодня некоторые люди испытывают трудности из-за эмбарго, введенного Западом в отношении Крыма. С другой стороны, введенные эмбарго не дали критических результатов», — высказался собеседник агентства.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал условие выхода из украинского кризиса. В эфире Full Send Podcast, запись которого доступна на YouTube, журналист сообщил, что признание Крыма частью РФ поможет разрешить конфликт.

До этого Карлсон рассказал, с какими последствиями могут столкнуться США и Украина, если попытаются захватить Крым. По словам журналиста, подобные действия могут привести к ядерной войне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину
В Петербурге двенадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры
Токаев и Жапаров поучаствуют в саммите Организации тюркских государств в Турции
На активы Lipton в России нашелся покупатель
Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев
На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке
Три гола российских игроков принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ
Стало известно об угрозе срыва газовых проектов России из-за санкций
Названа главная проблема Польши в преддверии выборов
Россияне признались в перепалках с навигатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.