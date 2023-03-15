Россияне охладели к аренде жилья в популярной курортной стране

Easyhome Turkey: спрос на аренду жилья в Турции снизился на 51,72 процента

В феврале 2023 года спрос со стороны россиян на аренду жилья в Турции упал на 51,72 процента относительно января. О том, что они охладели к аренде жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Easyhome Turkey.

Специалисты пояснили, что снижение, наблюдаемое в феврале, стало рекордным. При этом по итогам 2022 года интерес граждан России к съемному жилью в Турции оказался на 203,64 процента выше, чем в 2021 году. Пик спроса со стороны россиян в прошлом году пришелся на сентябрь — тогда количество запросов на аренду было на 104,39 процента выше, чем в среднем за месяц в 2022-м.

По словам руководителя офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Натальи Михайловой, граждане России оказали значительное влияние на рынок съемного жилья в Турции, в результате чего интерес к аренде жилья в стране, особенно в популярных направлениях — Анталье, Аланье и Бодруме — повысился.

«В результате повышенного спроса цены на аренду в этих районах также выросли, хотя темпы роста варьировались в зависимости от местоположения и типа недвижимости. В некоторых случаях приток российских граждан также привел к росту цен на недвижимость, поскольку всё больше россиян предпочитают инвестировать в турецкую недвижимость. В целом рынок аренды в Турции остается относительно сильным, и в ближайшие годы ожидается его дальнейший рост», — резюмировала Михайлова.

В марте эксперты компании Garnet пришли к выводу, что покупатели из России передумали приобретать жилье в Турции. По их данным, по итогам января 2023 года число российских сделок с недвижимостью в Турции снизилось на 35,2 процента по сравнению с результатом декабря 2022-го.