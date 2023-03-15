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16:38, 15 марта 2023Россия

Совбез заявил об участии США в боевых действиях на Украине после ситуации с БПЛА

Патрушев: инцидент с БПЛА подтверждает участие США в боевых действиях на Украине

Фото: Globallookpress.com

Инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над акваторией Черного моря подтверждает непосредственное участие США в боевых действиях на Украине. Об этом в среду, 15 марта, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», трансляцию которого ведет телеканал «Россия 1».

«По поводу беспилотника. Американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос ведущего передачи Павла Зарубина.

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14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Никита Абрамов
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