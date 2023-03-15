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15:07, 15 марта 2023Россия

Российский летчик-испытатель прокомментировал уничтожение беспилотника США

Летчик-испытатель Андронов: Су-27 мог опрокинуть беспилотник США воздушным потоком

Кадр: Big Gun / YouTube

Российский Су-27 мог опрокинуть американский беспилотник MQ-9 воздушным потоком, рассказал полковник Вооруженных силы (ВС) России, летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Андронов. Его слова приводит News.ru.

«Американцы в своей видеографике, конечно, мудрят. "Сушка" и без всякого сброса топлива совершенно спокойно, обычным маневром способна опрокинуть такой аппарат, ведь за данным типом самолетов идет огромный спутный след», — сказал летчик.

По его словам, могла произойти следующая ситуация. Американский дрон летел на маленькой скорости, а Су-27 маневрировал перед ним и воздушным потоком сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

В свою очередь командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. По его словам, MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, а проводивший сопровождение российский самолет его задел, из-за чего беспилотник оказался безвозвратно утерян.

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Никита Абрамов
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