Volkswagen высказался о будущем российского автозавода

ТАСС: немецкий концерн Volkswagen еще не определился с продажей завода в Калуге

Представитель немецкого концерна Volkswagen заявил, что компания еще не определилась с продажей автозавода в Калуге, сообщает ТАСС.

Источник добавил интриги насчет будущего завода, ведь ранее производитель говорил исключительно об избавлении от российских активов. Глава брендов Volkswagen Group Томас Шефер утверждал, что компания делает все возможное, чтобы ускорить процесс продажи завода.

Гендиректор немецкого автоконцерна Оливер Блюме 15 марта заявил, что окончательное решение по заводу в Калуге пока отсутствует. Но он пообещал рассказать о будущем предприятия в ближайшие несколько недель.

Компания ранее делилась планами передать активы «Фольксваген груп РУС» третьей стороне — ей может стать крупный дилерский холдинг «Авилон». В его портфеле 41 автомобильный бренд, и он ввозит в Россию автомобили, в том числе Volkswagen, параллельным импортом.

Поставки автомобилей Volkswagen в Россию и производство на заводе в Калуге остановили весной 2022 года. Помимо «Авилона», возможным покупателем «Фольксваген груп РУС» называют российскую инвестиционную компанию АФК «Система».