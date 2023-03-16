США оценили возможность предоставления Китаем военной помощи России

Пентагон сообщил, что США не фиксировали предоставления Китаем военной помощи России

Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, оценивая возможности предоставления Китаем военной помощи России, отметил, что пока Вашингтон не зафиксировал каких-либо сделок между странами, подтверждающих это, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что есть публикации в СМИ о неких торговых сделках. Само по себе это не является чем-то необычным, между Россией и Китаем существует тесное торговое партнерство», — заявил он.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время США не заметили, чтобы Пекин предоставлял Москве те или иные типы вооружений, которые российские военные использовали бы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что в настоящее время идет обсуждение вопросов о гарантиях безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что такие гарантии Киев может получить лишь после окончания конфликта на территории страны.