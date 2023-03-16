Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 16 марта 2023Мир

США оценили возможность предоставления Китаем военной помощи России

Пентагон сообщил, что США не фиксировали предоставления Китаем военной помощи России

Фото: Florence Lo / Reuters

Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, оценивая возможности предоставления Китаем военной помощи России, отметил, что пока Вашингтон не зафиксировал каких-либо сделок между странами, подтверждающих это, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что есть публикации в СМИ о неких торговых сделках. Само по себе это не является чем-то необычным, между Россией и Китаем существует тесное торговое партнерство», — заявил он.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время США не заметили, чтобы Пекин предоставлял Москве те или иные типы вооружений, которые российские военные использовали бы в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что в настоящее время идет обсуждение вопросов о гарантиях безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что такие гарантии Киев может получить лишь после окончания конфликта на территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Стало известно о «поставках» ружья и бронежилетов из Китая в Россию
США оценили возможность предоставления Китаем военной помощи России
В России объяснили доклад Госдепа США о биооружии проявлением истерики и страха
Шольц заявил о нужде Украины в гарантиях безопасности после окончания конфликта
Тяжелобольным украинским беженцам из статьи «Ленты.ру» вручили паспорта России
В США назвали незаконными авиаограничения России над Черным морем
США настроились поставлять Украине оружие и отказались от мирного урегулирования
Байдена обвинили в кризисе банковской сферы США
Белый дом назвал сроки оказания помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.