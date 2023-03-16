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10:53, 16 марта 2023Россия

14-летний москвич впал в кому после плановой операции

Подросток впал в кому после плановой операции в Москве, следователи начали проверку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Подросток 2009 года рождения впал в кому после проведения операции в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Родители пояснили, что операционное вмешательство было плановым, после которой у юноши наступила клиническая смерть. В результате реанимационных мероприятий 14-летний москвич впал в кому.

Произошедшим заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад по ситуации с подростком. Столичные следователи начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

14 марта сообщалось, что в городе Отрадное Ленинградской области шестиклассник выпил таблетку от головной боли и впал в кому. По словам матери ребенка, ее сын пожаловался на сильную головную боль. Женщина дала ему таблетку анальгина, но мальчик почувствовал себя хуже. После этого она вызвала скорую помощь. Мальчика поместили в реанимацию.

До этого 16-летний школьник из Подмосковья пожаловался на сильную головную боль и умер через два дня. Врачи диагностировали у подростка менингококковую инфекцию.

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Анна Щербакова
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