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08:43, 16 марта 2023Россия

Стало известно о состоянии найденных рядом с телами родителей российских детей

Двоих детей, которые были найдены в Екатеринбурге с телами родителей, госпитализировали

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двух детей, которых в районе Екатеринбурга Эльмаш нашли рядом с телами родителей, госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Такие подробности о несовершеннолетних сообщили в Минздраве Свердловской области, пишет российский портал Е1.ru.

«Дети поступили в стационар сегодня в 17:00. Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь», — сказали в министерстве.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков заявил, что жизнь найденных детей вне опасности, за ними присматривают врачи. Также стало известно, что родственники готовы забрать несовершенных к себе — они приехали в квартиру, когда супруги перестали выходить на связь.

О трагедии в российском городе сообщалось вечером в среду, 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. В помещении обнаружили мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения.

Известно, что изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. Впоследствии уточнялось, что детей из Екатеринбурга удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в квартире с телами родителей три с половиной дня.

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Анастасия Шейкина
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