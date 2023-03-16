США предупредили о риске дефолта по государственному долгу

Экономист Беляев предупредил США о риске дефолта

Государственный долг является главным тревожным фактором экономики США. В случае, если он продолжит расти, а экономике не придадут достаточный импульс для развития, существует вероятность дефолта, который потенциально может затронуть многие страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Главное, что тревожит сейчас в американской экономике — это госдолг, который превысил 31 триллион долларов. Раньше экономика страны была достаточно прочна для того, чтобы его обслуживать, был большой кредит доверия, который позволял продолжать выпускать ценные бумаги в качестве будущих обязательств. Но теперь ситуация иная: долг вырос, экономика изменилась», — считает Беляев.

Он допустил сценарий, при котором США не смогут выполнять обязательства по ценным бумагам, в которые вложены и корпорации, и банки разных стран. Экономист объяснил, что инвестиции в ценные бумаги — это предполагаемые доходы, балансовая стоимость, по которой они учтены. В случае, когда обязательства по выплатам не выполняются, происходит дефолт, компании недополучают значительный объем средств.

Впрочем, конечно, долг не обязательно оплачивать физически, есть и другие приемы. Плюс что-то можно пролонгировать, где-то потянуть с процентами. Но, если американцы продолжат наращивать госдолг, дефолт, действительно, возможен Михаил Беляев экономист

Для избежания дефолта Беляев также считает необходимым поддержание развития экономики, что осложняется наличием высокой для США ключевой ставки.

«Надо бороться не с инфляцией, что пытаются сделать за счет повышения ключевой ставки, а запускать процессы производства. Для этого ставку, наоборот, нужно опустить. Только тогда сможет развиваться промышленность», — подчеркнул собеседник Ленты.ру.

Многие эксперты также встревожены ситуацией в банковской сфере США. 11 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.