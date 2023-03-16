США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Государственный долг является главным тревожным фактором экономики США. В случае, если он продолжит расти, а экономике не придадут достаточный импульс для развития, существует вероятность дефолта, который потенциально может затронуть многие страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.
«Главное, что тревожит сейчас в американской экономике — это госдолг, который превысил 31 триллион долларов. Раньше экономика страны была достаточно прочна для того, чтобы его обслуживать, был большой кредит доверия, который позволял продолжать выпускать ценные бумаги в качестве будущих обязательств. Но теперь ситуация иная: долг вырос, экономика изменилась», — считает Беляев.
Он допустил сценарий, при котором США не смогут выполнять обязательства по ценным бумагам, в которые вложены и корпорации, и банки разных стран. Экономист объяснил, что инвестиции в ценные бумаги — это предполагаемые доходы, балансовая стоимость, по которой они учтены. В случае, когда обязательства по выплатам не выполняются, происходит дефолт, компании недополучают значительный объем средств.
Впрочем, конечно, долг не обязательно оплачивать физически, есть и другие приемы. Плюс что-то можно пролонгировать, где-то потянуть с процентами. Но, если американцы продолжат наращивать госдолг, дефолт, действительно, возможен
Для избежания дефолта Беляев также считает необходимым поддержание развития экономики, что осложняется наличием высокой для США ключевой ставки.
«Надо бороться не с инфляцией, что пытаются сделать за счет повышения ключевой ставки, а запускать процессы производства. Для этого ставку, наоборот, нужно опустить. Только тогда сможет развиваться промышленность», — подчеркнул собеседник Ленты.ру.
Многие эксперты также встревожены ситуацией в банковской сфере США. 11 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.
12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.