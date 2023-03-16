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14:47, 16 марта 2023Спорт

Российские гимнастки обратились к FIG с просьбой отменить отстранение Винер

Российские гимнастки обратились к главе FIG с просьбой отменить отстранение Ирины Винер

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Российские гимнастки обратились к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ из-за отстранения главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции письмо спортсменок.

Гимнастки, в числе которых Арина и Дина Аверины, попросили отменить дисквалификацию специалиста и назвали наказание суровым и не соответствующим принципам соразмерности. «Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики. Долгосрочное отстранение госпожи Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта», — говорится в их заявлении.

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе. Из-за санкций специалист не сможет ни в каком статусе участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой FIG или получать аккредитацию на них.

4 марта 2022 года FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе судьи и официальные лица из России.

Дарья Коршунова
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