Отец Фьюри высказался о предстоящем поединке сына с Усиком

Отец боксера Фьюри сравнил предстоящий поединок сына с Усиком с легкой прогулкой по парку

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем поединке сына с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит Boxing Social.

Фьюри-старший сравнил бой с Усиком с легкой прогулкой по парку. «Не забывайте, что он участвовал в одном из самых опасных боев в мире с Деонтеем Уайлдером, так что Усик не представляет никакой угрозы», — заявил он.

2 февраля стало известно, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на "Уэмбли"», — заявил журналист ESPN Майк Коппинджер.

В активе Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

