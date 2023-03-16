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02:33, 16 марта 2023Мир

В Японии приказали подготовиться к непредвиденным ситуациям из-за ракеты КНДР

Премьер Японии Кисида приказал подготовиться к непредвиденным ситуациям из-за ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приказал обеспечить безопасность авиаперевозок и судоходства, а также быть готовыми к непредвиденным ситуациям в связи с пуском ракеты КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 16 марта, южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Марина Совина
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