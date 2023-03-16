Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Также факт запуска подтвердили и в японской службе безопасности на море.

13 марта стало известно, что Северная Корея запустила две «стратегические крылатые ракеты» с подводной лодки. Также 9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.

Ранее почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми заявил, что испытаниями ракет малой дальности КНДР, в частности, пытается добиться, чтобы официальный Сеул отказался от своей стратегии Kill chain.