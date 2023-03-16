Доля российских ноутбуков на рынке увеличилась вдвое

«Известия»: доля российских ноутбуков на рынке увеличилась до 9%

Российские производители ноутбуков в 2022 году более чем вдвое увеличили свою долю на отечественном рынке. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в натуральном выражении — она составила 9 процентов против 4 процентов в 2021 году. В 2020 году этот показатель поставлял 3 процента.

Отмечается, что многие производители вышли на рынок впервые. Например, компания Raybook, которая вошла в топ-10 по объему отгрузок, обогнав фирму Dell. По итогам прошлого года она произвела 150 тысяч ноутбуков.

Представитель «Ф-Плюс Мобайл» рассказал, что рост спроса на отечественные марки был связан, с одной стороны, с нестабильностью поставок привычных А-брендов по схеме параллельного импорта, нехваткой продукта на рынке России, а с другой — с тем, что российские производители могут предложить регулярные поставки.

Ранее сообщалось, что в дистрибуторов и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы продукции на складах в России.