На имущество и счета блогерши Lerchek наложили арест

Mash: суд наложил арест на имущество и счета блогерши Lerchek и ее родственников

Суд наложил арест на имущество и счета российской блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек или Lerchek), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее родственников. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, арест был наложен на недвижимость, автомобили, а также денежные средства фирмы «Би фит», которая специализируется на продаже косметики.

Перед этим в доме Чекалиной и ее мужа прошли обыски. Следователи обнаружили у них пять дорогих автомобилей, восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов. Самих супругов отпустили под подписку о невыезде на время расследования.

7 марта блогерше предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее мужа Артема Чекалина обвиняют в пособничестве. По данным прокуратуры Москвы, Чекалина как индивидуальный предприниматель не заплатила налог на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также за период с первого по четвертый квартал 2021 года. Кроме того, сообщается, что в 2020 и 2021 годах она не уплатила налог на доходы физических лиц.