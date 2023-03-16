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06:34, 16 марта 2023Мир

Маск одним символом отреагировал на падение американского беспилотника

Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника восклицательным знаком

Фото: NTB / Reuters

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Краткой записью он поделился в своем Twitter.

« ! » — прокомментировал предприниматель твит одного из пользователей, посвященный инциденту.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, подчеркнули в Минобороны.

14 марта стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

Марина Совина
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