Стало известно о нежелании Месси переходить в клуб из Саудовской Аравии

Marca: аргентинец Лионель Месси не намерен переходить в клуб из Саудовской Аравии

Аргентинский футболист «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси не желает переходить в клуб из Саудовской Аравии. Об этом стало известно Marca.

Отмечается, что нападающий не намерен уезжать из Европы и хотел бы продолжить играть за ПСЖ. При этом после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 у спортсмена изменились финансовые требования, из-за чего переговоры затягиваются.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ засомневались в продлении контракта с Месси после вылета команды из Лиги чемпионов. Уточнялось, что в случае продолжения сотрудничества футболисту предложат контракт не более чем на один год. Саудовский «Аль-Хиляль», в свою очередь, был готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.