Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Бетис
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
12:36, 16 марта 2023Спорт

Стало известно о нежелании Месси переходить в клуб из Саудовской Аравии

Marca: аргентинец Лионель Месси не намерен переходить в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Аргентинский футболист «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси не желает переходить в клуб из Саудовской Аравии. Об этом стало известно Marca.

Отмечается, что нападающий не намерен уезжать из Европы и хотел бы продолжить играть за ПСЖ. При этом после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 у спортсмена изменились финансовые требования, из-за чего переговоры затягиваются.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ засомневались в продлении контракта с Месси после вылета команды из Лиги чемпионов. Уточнялось, что в случае продолжения сотрудничества футболисту предложат контракт не более чем на один год. Саудовский «Аль-Хиляль», в свою очередь, был готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря
Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени
У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность
Глава Минстроя назвал Сирию надежным партнером
Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером
Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве
США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии
Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро
В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.