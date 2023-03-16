В российском городе тело мужчины нашли под окнами многоэтажки

В микрорайоне Родники Новосибирска тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома

В новосибирском микрорайоне Родники под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

Горожане в среду, 15 марта, заметили труп на придомовой территории на улице Мясниковой и обратились в полицию. По данным источника издания, россиянин выпал с девятого этажа.

Прибывшие на место следователи провели осмотр места происшествия. По факту случившегося организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, разъяснили в новосибирском следственном управлении СКР.

10 марта сообщалось, что в Абакане под окнами дома обнаружили тело 17-летней жительницы Красноярского края. Девушка пропала в населенном пункте Покровка в российском регионе — родители доложили об исчезновении дочери в полицию и волонтерам. По предварительной версии, россиянка выпала из окна. Следователи начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого на юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка — труп находился возле жилого дома в 3-м Дорожном проезде.