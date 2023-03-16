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19:55, 16 марта 2023Спорт

«Ростов» вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал Кубка России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ростов» на выезде обыграл «Нижний Новгород» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный гол во втором тайме забил Роман Тугарев.

На стадии 1/4 финала Пути регионов предусмотрен один матч. «Нижний Новгород» вылетел из Кубка России, а «Ростов» вышел в полуфинал.

15 марта «Динамо» в гостях в серии пенальти обыграло «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Петербургский клуб прекратил борьбу за титул.

Алексей Гусев
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