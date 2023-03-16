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12:02, 16 марта 2023Силовые структуры

Жену блогера-сыроеда задержали из-за умершего от истощения младенца

Жену блогера Максима Лютого обвинили в причинении младенцу смерти по неосторожности

Кадр: СК РФ

В отношении жены блогера-сыроеда Максима Лютого Оксаны возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

33-летнюю мать умершего от истощения младенца задержали и предъявили обвинение в том, что она, зная о серьезной болезни сына, не обратилась к медикам. После рождения ребенка не показывали врачам и не поставили на учет в поликлинике.

Ранее сообщалось, что во время беременности жена Лютого тайком питалась у соседей. Знакомые кормили ее капустой.

Ребенок Лютого умер в Сочи 8 марта, о случившемся стало известно только 14 марта. Когда состояние младенца ухудшилось, его повезли в больницу, но ребенок умер по дороге в медицинское учреждение. Предварительной причиной гибели ребенка названы истощение и пневмония.

Лютый через соцсети устроил лагерь сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания и слушали лекции блогера.

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Владимир Седов
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