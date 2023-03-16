Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли

Российский снайпер Цербер заявил о ликвидации полячки-снайпера на луганском направлении

Командир снайперско-разведывательной группы отряда «Барс-16» с позывным Цербер сообщил о ликвидации польской наемницы в дуэли на луганском направлении. Своей историей он поделился в эфире «Соловьев Live».

Российский снайпер рассказал, что ему часто противостоят женщины-снайперы из Европы — чешские биатлонистки и полячки. По его словам, одна из них доставила военнослужащим трудности, когда они пошли в разведку. «Затем была моя самая длинная снайперская дуэль: мы с ней сделали по четыре выстрела, четвертым я ее поразил. Когда выбили оставшихся и подошли на зачистку, смотрим документы — полячка», — заявил Цербер.

Ранее в интернете появилось видео ликвидации пулеметчика Вооруженных сил Украины российским снайпером. Пулеметчик готовился вести огонь, но за секунды до того, как он смог открыть стрельбу, в него попала пуля.

4 марта Народная милиция Донецкой народной республики также опубликовала кадры ликвидации военнослужащего ВСУ российским снайпером.