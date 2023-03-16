Россиян призвали не рассчитывать на горящие туры в 2023 году

Вице-президент АТОР Мурадян призвал россиян не рассчитывать на горящие туры в 2023 году

Российских путешественников призвали не рассчитывать на появление горящих туров в 2023 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, его слова передает «Вестник АТОР».

Специалист отметил, что, к примеру, туры в арабские страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии продолжат быть высоко востребованными среди россиян в летний период. При этом сезонное снижение цен путевок в эти государства не будет таким же заметным, как в прошлые годы.

Мурадян подчеркнул, что подобная ситуация возникла из-за большого отложенного спроса на отдых как в России, так и в мире, а также из-за того, что в 2023 году туроператоры все еще испытывают дефицит международной перевозки.

Ранее в марте стало известно, что отели в Крыму из-за низкого спроса со стороны туристов снизили цены на летний отдых. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Отмечается, что местные отельеры предлагают путешественникам разнообразные программы лояльности и скидки до 30 процентов.