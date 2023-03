Роулинг призналась в осознании негативных последствий слов о трансгендерах

Роулинг призналась, что осознавала негативные последствия после ее слов о трансгендерах

Британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о том, что осознавала негативные последствия после своих высказываний о трансгендерах. Об этом она сообщила в подкасте The Witch Trials of J.K. Rowling, посвященном ее работам, а также критике в ее сторону, передает The Guardian.

«Когда я впервые заинтересовалась, а затем глубоко обеспокоилась тем, что я рассматривала как культурное движение, которое было нелиберальным по своим методам и сомнительным по своим идеям, я абсолютно точно знала, что мои высказывания сделают многих людей, любивших мои книги, глубоко недовольными мной», — отметила автор.

Писательница добавила, что считает необходимым продолжать развивать эту тему, а также подчеркнула, что в будущем будет понятно, была ли она права в своих высказываниях. При этом Роулинг отметила, что начала испытывать страх за свою безопасность и безопасность своей семьи после того, как ей начали поступать угрозы со стороны критиков.

Несмотря на это, по словам писательницы, множество поклонников Гарри Поттера были благодарны за ее слова.

Ранее писательница также порассуждала о судьбе своего наследия после обвинений в трансфобии.

Роулинг оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Писательница в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».