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10:21, 16 марта 2023Россия

Россиянка на Vortex влетела в остановку с людьми и попала на видео

Жительница Волгограда на Vortex влетела в остановку с людьми, погибла пенсионерка

Жительница Волгограда на Vortex Estina влетела в остановку с людьми, в результате погибла пенсионерка. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры публикует KP.RU.

На появившемся ролике с видеорегистратора россиянка разговаривает по телефону и не следит за дорогой. Внезапно женщина теряет контроль над транспортным средством. Легковушку на полной скорости выносит на обочину. Автомобилистке не удается вырулить на проезжую часть, она таранит людей, стоящих на остановке.

Позже сотрудники полиции подтвердили ДТП. По их данным, жительница Волгограда совершила наезд на пожилую женщину. Пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

2 марта сообщалось, что в Приморском крае беременная женщина в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством насмерть сбила пенсионера.

До этого на трассе ТюменьХанты-Мансийск водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra насмерть сбил пенсионера. 83-летний россиянин переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Анна Щербакова
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