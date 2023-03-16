Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:12, 16 марта 2023Экономика

Россия в разы сократила вложения в гособлигации США

Минфин США заявил, что Россия в девять раз сократила вложения в американские гособлигации

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

В Минфине США заявили, что Россия в девять раз сократила вложения в американские государственные облигации — до 68 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации американского казначейства, в декабре прошлого года объем вложений России в государственные облигации США составил 629 миллионов долларов, тогда как в октябре показатель был равен 2,034 миллиарда долларов.

Однако в январе 2023 года объем российских вложений составил всего 54 миллиона долларов в долгосрочные облигации и 13 миллионов долларов — в краткосрочные.

Ранее сообщалось, что американский банк Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Остин обсудили инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Безбилетного пассажира столичного метро заметили в сумке москвички
В Тонга объявили угрозу цунами после землетрясения
В МИД заявили о требовании США и ЕС к Африке прекратить контакты с Россией
Маск одним символом отреагировал на падение американского беспилотника
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Тренер предупредила об опасности занятий спортом дома
В России показали бронеавтомобиль «Спартак»
В России вырос спрос на одну категорию товаров на маркетплейсах
Болтон рассказал о главном страхе Байдена по поводу Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.