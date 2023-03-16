Названы города России с самыми щедрыми при покупке обручального кольца мужчинами

Жители Санкт-Петербурга и Саратова оказались самыми щедрыми при покупке обручальных колец

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV провел исследование, в результате которого назвал города России с самыми щедрыми при покупке обручального кольца мужчинами. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 16 марта.

Согласно полученным данным, в 2022 году больше всего за упомянутое украшение были готовы заплатить жители Санкт-Петербурга (11 тысяч рублей), Саратова и Москвы (по 10,2 тысячи рублей). Самыми экономными женихами страны, напротив, оказались мужчины из Омска (5,8 тысячи рублей), Перми (6,9) и Новосибирска (7,4).

Помимо этого сообщается, что мода на покупку отдельного помолвочного кольца больше всего распространилась в Волгограде и Саратове, где приблизительный чек на изделие составил 23,5 и 23 тысячи рублей соответственно. При этом в Челябинске на украшения для невест в среднем тратили 13,2 тысячи рублей, а в Ярославле и Воронеже — 15 и 16 тысяч рублей.

Также стало известно, что кольца из белого золота чаще всего покупают в Новосибирске, Иркутске, Уфе и Казани, а из желтого — в Краснодаре, Челябинске и Тюмени. В то же время в Воронеже, Омске и Москве отдают предпочтение позолоченному серебру.

В октябре 2022 года Москва обогнала остальные города-миллионники России по количеству купленных за год золотых колец. Утверждалось, что индекс золотого кольца в столице составил 3,4 условной единицы, а средний чек на один аксессуар оказался равен 15 680 рублям. При этом наиболее часто москвичи выбирали украшения из красного и белого золота, инкрустированные драгоценными камнями.