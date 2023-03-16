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16:33, 16 марта 2023Культура

Женщина отказалась выдвигать обвинения против выкинувшего ее телефон Канье Уэста

Женщина, телефон которой выбросил Канье Уэст, отказалась выдвигать обвинения против рэпера

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Женщина, вступившая в конфликт с американским хип-хоп-исполнителем и дизайнером Канье Уэстом, отказалась выдвигать обвинения против артиста. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

Инцидент произошел в конце февраля после футбольного матча с участием дочери Уэста Норт. Рэп-исполнитель призвал собравшихся на улице людей не снимать его на камеры. В какой-то момент музыкант вышел из машины и отобрал телефон у женщины, после чего бросил его на асфальт.

После произошедшего Уэст стал подозреваемым в расследовании дела об избиении, однако, по данным издания, устройство женщины, заявившей в полицию, не было сломано при падении, из-за чего она отказалась выдвигать обвинения.

Ранее Канье Уэст заявил в полицию на папарацци за провокацию к драке.

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Анастасия Астахова
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