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21:32, 16 марта 2023Мир

Белый дом высказался о возможности поставок истребителей Украине

Белый дом заявил, что США сейчас не рассматривают вопрос о поставках F-16 Украине

Фото: Reuters

Решение Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов Вашингтона о возможности поставок F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал решение Польши и высказался о возможности поставок истребителей Украине. «Это не меняет наших планов относительно F-16. Прямо сейчас это не рассматривается», — подчеркнул Кирби.

В четверг, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда объявил, что Варшава передаст Киеву четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что боевые самолеты вряд ли изменят ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, польский вариант МиГ-29 хоть и был модернизирован GPS-навигатором, системой связи и опознавания «свой-чужой», все равно остается устаревшей машиной.

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Марина Совина
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