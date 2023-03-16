Рогов озвучил потери ВСУ во время разведки боем в Запорожской области

Рогов: ВСУ потеряли более 40 бойцов и технику во время разведки боем в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более сорока бойцов и как минимум восемь единиц техники во время разведки боем в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера было уничтожено свыше сорока боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — озвучил он потери украинской армии. Как утверждает Рогов, военные ВСУ будут продолжать попытки разведки боем в регионе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал об активизации украинских военнослужащих на запорожском участке линии фронта. Он отметил, что все атаки ВСУ пресекаются со значительными потерями для армии Украины. По словам Рогова, Киев таким образом «бросает людей на убой».

15 марта российские военные отразили атаку украинских войск на один из районов Запорожской области. Как сообщалось, часть бойцов ВСУ была уничтожена, а другие военнослужащие республики вернулись на исходные позиции.