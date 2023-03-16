Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:0
2-й тайм
live
Ростов
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Бетис
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Фрайбург
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
19:04, 16 марта 2023Спорт

Бывший вратарь сборной России рассказал о самом большом штрафе в «Зените»

Экс-вратарь сборной России Лодыгин рассказал, что в «Зените» его оштрафовали на €10 тысяч
Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о самом большом штрафе, который он получил во время выступлений за «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Бывший вратарь сборной России рассказал, что самым серьезным было наказание в 2013 году за опоздание к выходу на матч Лиги чемпионов. «Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФА, что из-за меня матч задержали», — рассказал Лодыгин.

Игрок добавил, что у него больше не было штрафов в «Зените». «Может мелкий какой-то в 50 или 100 евро за то, что раз в год опоздал на какое-то собрание», — отметил футболист.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой голкипер стал чемпионом и обладателем Кубка России. Он также два раза выигрывал Суперкубок страны. В активе вратаря 11 матчей в составе сборной России.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов
В российском городе жильцы оказались вынуждены топить снег из-за аварии
Американский ведущий обвинил власти США в желании развязать войну с Россией
Google «похоронила» умные очки Glass
Бывший вратарь сборной России рассказал о самом большом штрафе в «Зените»
Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в Египте
Перечислены риски для властей Франции после повышения пенсионного возраста
Голодный детеныш северного оленя вышел к людям и попал на видео
Российский снайпер рассказал о ликвидации польской наемницы в дуэли
Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.