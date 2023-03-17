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20:53, 17 марта 2023Мир

Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО

Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Столтенберг обсудили вступление Финляндии в альянс

Фото: A.Ortega / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонились и обсудили процесс расширения альянса и вхождение туда Финляндии и Швеции. Об этом пишет ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что Анкара намерена продолжать переговоры со Швецией в духе доброй воли и что дальнейшее развитие процесса будет напрямую зависеть от конкретных шагов, которые предпримет Швеция», — отмечается в сообщении.

По мнению Эрдогана, Финляндия «положительно отличается от Швеции», поэтому Анкара начала процесс утверждения протокола о вступлении Хельсинки в НАТО в Великом национальном собрании республики.

Турция начала процесс ратификации финской заявки в пятницу, 17 марта. Пока что заявку Хельсинки и Стокгольма не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Виктория Кондратьева
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