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16:26, 17 марта 2023Мир

Россия внесла 23 британцев в стоп-лист

МИД России внес 23 граждан Великобритании в стоп-лист

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

МИД России объявил, что внес еще 23 граждан Великобритании в стоп-лист. Среди них — ряд представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, говорится на сайте ведомства.

Меры приняты «в связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений», отмечает МИД. Ведомство также указало, что в список попало руководство корпорации Zinc Network, которая, по мнению ведомства, «ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине».

Меры также ввели против ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании. Утверждается, что они замешаны в притеснении журналистов.

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Виктория Кондратьева
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