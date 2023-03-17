Россия внесла 23 британцев в стоп-лист

МИД России внес 23 граждан Великобритании в стоп-лист

МИД России объявил, что внес еще 23 граждан Великобритании в стоп-лист. Среди них — ряд представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, говорится на сайте ведомства.

Меры приняты «в связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений», отмечает МИД. Ведомство также указало, что в список попало руководство корпорации Zinc Network, которая, по мнению ведомства, «ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине».

Меры также ввели против ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании. Утверждается, что они замешаны в притеснении журналистов.