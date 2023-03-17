Российские военные уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские САУ «Акация» и миномет под Херсоном

Под Херсоном российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» и 120-миллиметровый миномет, из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали города на левом берегу Днепра. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные уничтожили украинские самоходную гаубицу и миномет ночью в районе населенного пункта Ингулец.