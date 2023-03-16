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20:49, 16 марта 2023Бывший СССР

В Конотопе заявили об уничтожении расположения базы теробороны ВСУ

Мэр Конотопа Семенихин заявил об уничтожении расположения базы теробороны ВСУ в городе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мэр Конотопа Сумской области Украины Артем Семенихин заявил, что в городе было уничтожено расположение базы теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение он опубликовал у себя на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что удар по расположению был нанесен ночью или утром 16 марта. По словам градоначальника, девять военных ВСУ погибли, 12 ранены.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

15 марта также сообщалось о взрывах в Сумской области. В тот же день по всей территории Украины несколько раз за сутки была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, взрывы произошли в Харькове.

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Алина Гончарова
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