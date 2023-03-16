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10:37, 16 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области

Klymenko Time: в Сумской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Oleg Pereverzev / Reuters

В Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в регионе была объявлена воздушная тревога в 10:06 по московскому времени. Кроме того, сирены действуют во всех украинских областях.

Об объявлении воздушной тревоги на Украине стало известно утром 16 марта. Предупредительные сигналы начали звучать в 10:05 по московскому времени. Первыми их услышали жители Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской и других областей страны. Спустя две минуты тревога распространилась по всем регионам Украины.

Ранее о взрывах в Сумской области сообщалось 15 марта. В тот же день по всей территории страны несколько раз за день была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, взрывы произошли в Харькове.

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Кристина Есикова
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