В России ответили на заявление из ЕС о причинах диверсий на «Северных потоках»

Депутат Ананских поддержал слова политика из ЕС о причинах диверсий на «Северных потоках»

Заявление французского политика Флориана Филиппо о причастности США к подрывам на «Северных потоках» не свидетельствует о том, что в дальнейшем политический истеблишмент Евросоюза официально обвинит Вашингтон в диверсиях. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Нет никаких сомнений, что бенефициар этих подрывов — это США, которые за последний год смогли нарастить свои поставки сжиженного природного газа. Всем в Европе это очевидно, потому что это больше никому не выгодно. В дальнейшем будет еще больше подобных заявлений. В обозримом будущем мы получим еще более полные доказательства того, что диверсии производились под руководством США», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что не верит в то, что в ближайшее время политический истеблишмент Евросоюза официально заявит о том, что виновником подрывов на «Северных потоках» является Вашингтон.

«Официальных итогов расследований нам не предоставят, но будет все больше заявлений о необходимости найти истинные причины: всем очевидно, что это [диверсии] акт международного терроризма одной страны против коммерческих структур других стран. Напомню, что "Северный поток" — это консорциум крупнейших европейских энергетических частных компаний», — добавил депутат.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят США.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.