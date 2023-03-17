Байдена уличили в хвастовстве и лжи о своих достижениях

CNN: президент США Джо Байден перепутал сроки принятия закона о корпоративном налоге

Президент США Джо Байден перепутал сроки вступления в силу закона о минимальном корпоративном налоге и заявил, что он является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 2021 и 2022 годах, передает CNN.

По словам журналистов, на самом деле этот налог не вступал в силу до начала 2023 года. Телеканал уличил главу государства в хвастовстве и лжи о своих достижениях: Байден неоднократно гордился сокращением дефицита бюджета 2021 и 2022 годах. При этом эксперты считают, что положительные результаты связаны со снижением экстренных расходов на пандемию COVID-19, в то время как инициативы Байдена сказывались на государственных финансах плохо.

«Хотя ожидается, что минимальный корпоративный налог в размере 15 процентов, подписанный Байденом в Законе о снижении инфляции в августе 2022 года, сократит дефицит в 2023 году и далее, налог вступил в силу только 1 января 2023 года», — подчеркнули журналисты.

Ранее Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.