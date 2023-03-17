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22:01, 17 марта 2023Россия

Путин исключил Булавина из Совета безопасности России

Путин исключил из Совета безопасности РФ Булавина и уточнил должность Нургалиева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности РФ бывшего главу Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Кроме этого, Путин уточнил должность Рашида Нургалиева — первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

В феврале Булавин был освобожден от должности главы ФТС. В соответствующем распоряжении сказано, что он снят с поста в связи с достижением 70 лет. Булавин возглавлял службу 6,5 года, с июля 2016-го.

Также Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск. Во вторник, 14 марта, комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности одобрили его кандидатуру на эту должность.

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Екатерина Подвигина
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