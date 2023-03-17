На российской трассе насмерть переехали пешехода

На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области насмерть переехали пешехода

На трассе между Тюбуком и Кыштымом в Челябинской области насмерть переехали пешехода. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по российскому региону.

В ведомстве уточнили, что водитель не увидел шедшего в попутном направлении человека. В областной Госавтоинспекции пояснили, что пешеход следовал по дороге в одежде темных тонов, без светоотражающих элементов.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту случившегося организовали проверку.

1 февраля сообщалось, что на Варшавской улице в Санкт-Петербурге «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера.

Удалось выяснить, что водитель во время погрузочных работ, сдавая назад, не увидел мужчину, который шел по тротуару. Сначала фура сбила пенсионера, а затем наехала на него. Через несколько минут автомобилист переехал старика еще раз. От полученных травм пожилой мужчина скончался по пути в больницу. По факту случившегося проводилась проверка.