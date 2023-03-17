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06:53, 17 марта 2023Мир

Политик объяснил причину отсутствия поставок французских танков на Украину

Политик Филиппо заявил, что Франция не отправила Киеву танки из-за недовольства граждан

Фото: Nicolas Liponne / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил отсутствие поставок танков из Франции на Украину. По его словам, Париж не отправил бронемашины из-за недовольства граждан, передает РИА Новости.

Он отметил, что если бы французы не выступили против, Франция уже передала бы на вооружение Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелые танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR.

«Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений», — заявил Филиппо, призвав продолжать говорить о необходимости прекращения военной помощи Киеву.

Политик добавил, что все больше французов хотят, чтобы власти обратили внимание на внутренние вопросы и не добавляли «войну к тем многочисленным проблемам, которые уже есть».

Ранее Филиппо рассказал о возможности затормозить поставки тяжелых вооружений и финансирования Украине. По его словам, официальный Париж вынудит пойти на это население на фоне ситуации во Франции. Политик отметил, что для французского правительства этот вопрос становится все более сложным.

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Марина Совина
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