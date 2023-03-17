Политик объяснил причину отсутствия поставок французских танков на Украину
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил отсутствие поставок танков из Франции на Украину. По его словам, Париж не отправил бронемашины из-за недовольства граждан, передает РИА Новости.
Он отметил, что если бы французы не выступили против, Франция уже передала бы на вооружение Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелые танки Leclerc и еще больше гаубиц CAESAR.
«Так что думаю, что позиция народа имеет свое влияние, она останавливает власти и вынуждает умерить пыл в вопросе поставок вооружений», — заявил Филиппо, призвав продолжать говорить о необходимости прекращения военной помощи Киеву.
Политик добавил, что все больше французов хотят, чтобы власти обратили внимание на внутренние вопросы и не добавляли «войну к тем многочисленным проблемам, которые уже есть».
Ранее Филиппо рассказал о возможности затормозить поставки тяжелых вооружений и финансирования Украине. По его словам, официальный Париж вынудит пойти на это население на фоне ситуации во Франции. Политик отметил, что для французского правительства этот вопрос становится все более сложным.