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08:33, 17 марта 2023Мир

Французский политик призвал Париж выйти из НАТО

Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО, альянс толкает Европу к мировой войне
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж выйти из НАТО, так как альянс толкает Европу к мировой войне. Его слова передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что все больше французов устали от гонки навстречу третьей мировой войне. «Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт, хотя такого быть не должно. НАТО и США толкают нас к отправке оружия Украине», — высказался он.

Филиппо отметил, что страны Североатлантического альянса следуют милитаристской повестке и настроены против России и Китая. «Этот альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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