Очевидец описал протесты против пенсионной реформы во Франции

Парижанин Де Кошко: 70 процентов французов против пенсионной реформы

Согласно опросам, 70 процентов французов выступают против пенсионной реформы, сообщил местный журналист Дмитрий Де Кошко. В беседе с «Лентой.ру» он описал масштабные уличные протестные акции, происходящие на фоне повышения пенсионного возраста.

Де Кошко отметил, что в ночь на 17 марта в Париже во время протестов было арестовано больше 200 человек.

«Ситуация плохая: репрессии со стороны полиции против демонстрантов, которые вчера совершенно спонтанно, это я сам видел, собрались на площади Согласия. Там было примерно 6-7 тысяч человек, по данным полиции. Это очень много для спонтанного движения», — сообщил журналист.

Люди возмущены тем, что премьер-министр Франции Элизабет Борн под руководством президента страны Эммануэля Макрона приняла решение, которое позволяет принять закон без голосования парламента, объяснил собеседник «Ленты.ру».

Это отрицание политической демократии Дмитрий Де Кошко французский журналист

«Спонтанные демонстрации были не только в Париже, но и в провинциях Франции. Даже в маленьких городах», — отметил Де Кошко.

Также собеседник «Ленты.ру» рассказал, что, несмотря на стычки между полицией и протестующими, говорить о жестокости не приходится.

«Несмотря на то что для разгона протестов полиция использовала водяные пушки и слезоточивый газ, все-таки сила жестокости к протестующим была не та, что была против "желтых жилетов"», — добавил он.

Безусловно, недовольство огромное. Против пенсионной реформы 70 процентов населения Франция, и это если верить опросам населения, которые сделаны проправительственными агентствами. Однако Макрон все равно хочет ее провести Дмитрий Де Кошко французский журналист

Пенсионная реформа Макрона

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила в парламенте о принятии пенсионной реформы. Согласно закону, пенсионный возраст в стране будет повышен с 62 до 64 лет. В ходе объявления многие депутаты в зале выкрикивали требования об отставке Борн.

В тот же день на заседании нижней палаты парламента должно было состояться голосование по реформе, однако за несколько часов до начала сессии президент Эммануэль Макрон провел встречу с министрами и заявил, что закон будет введен без этой процедуры.

Пенсионная реформа была частью предвыборной программы Эммануэля Макрона на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.