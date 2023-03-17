Акции спасаемого американского банка рухнули

Акции First Republic Bank упали после приостановки выплаты дивидендов

На открытии торгов в пятницу, 17 марта, акции американского First Republic Bank (FRC) обрушились на 20 процентов, свидетельствуют биржевые данные. Вскоре падение замедлилось и к 17:00 по московскому времени составляло 16,72 процента.

Обесценивание акций происходит, несмотря на заявленные меры по спасению банка: 11 крупнейших банков США приняли решение выделить FRC 30 миллиардов долларов. Банк получил средства в виде депозитов, однако принял решение о приостановке выплаты дивидендов: на этом фоне его акции падали на 17 процентов на дополнительных торгах в четверг.

First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов в стране. За неделю акции банка обвалились почти на 80 процентов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.