Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank

CNBC: 11 крупнейших банков США выделят $30 млрд на помощь First Republic Bank

Руководители 11 крупнейших банков США приняли решение выделить 30 миллиардов долларов на обеспечение вкладов оказавшегося на грани кризиса First Republic Bank. О принятии соответствующих мер для спасения банка сообщает CNBC cо ссылкой на заявление кредитных организаций.

Среди поддержавших First Republic были Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase — на временную помощь банку они направили по пять миллиардов долларов каждый. Goldman Sachs и Morgan Stanley выделили по 2,5 миллиарда, а Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street и Bank of New York Mellon — по одному миллиарду. Депозиты должны будут оставаться в First Republic не менее 120 дней.

«Эта демонстрация поддержки со стороны группы крупных банков является весьма желанной и демонстрирует устойчивость банковской системы США», — говорится в сообщении. Организации также отметили, что поддержка необходима, поскольку средние по размеру и небольшие банки «крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США».

Согласно данным Федеральной резервной системы США (ФРС, местный ЦБ) на 2022 год, First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов в стране. За последнюю неделю (с 10 по 17 марта) акции банка обвалились почти на 80 процентов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.

Позднее банк сообщил, что укрепил финансовую позицию за счет дополнительной ликвидности, полученной от ФРС и JPMorgan Chase, и располагает ресурсами в объеме более чем 70 миллиардов долларов. Через несколько дней у него было около 34 миллиардов долларов, а ежедневный отток средств с депозитов «значительно замедлился». В тот же день First Republic заявил о приостановке дивидендов по акциям, что негативно сказалось на котировках на бирже. В качестве одного из вариантов спасения банка также обсуждалась его продажа.