Крупнейшие банки США выделят миллиарды для спасения First Republic Bank
Руководители 11 крупнейших банков США приняли решение выделить 30 миллиардов долларов на обеспечение вкладов оказавшегося на грани кризиса First Republic Bank. О принятии соответствующих мер для спасения банка сообщает CNBC cо ссылкой на заявление кредитных организаций.
Среди поддержавших First Republic были Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase — на временную помощь банку они направили по пять миллиардов долларов каждый. Goldman Sachs и Morgan Stanley выделили по 2,5 миллиарда, а Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street и Bank of New York Mellon — по одному миллиарду. Депозиты должны будут оставаться в First Republic не менее 120 дней.
«Эта демонстрация поддержки со стороны группы крупных банков является весьма желанной и демонстрирует устойчивость банковской системы США», — говорится в сообщении. Организации также отметили, что поддержка необходима, поскольку средние по размеру и небольшие банки «крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США».
Согласно данным Федеральной резервной системы США (ФРС, местный ЦБ) на 2022 год, First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов в стране. За последнюю неделю (с 10 по 17 марта) акции банка обвалились почти на 80 процентов. На фоне краха двух американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank клиенты массово стали забирать средства из First Republic, а агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории.
Позднее банк сообщил, что укрепил финансовую позицию за счет дополнительной ликвидности, полученной от ФРС и JPMorgan Chase, и располагает ресурсами в объеме более чем 70 миллиардов долларов. Через несколько дней у него было около 34 миллиардов долларов, а ежедневный отток средств с депозитов «значительно замедлился». В тот же день First Republic заявил о приостановке дивидендов по акциям, что негативно сказалось на котировках на бирже. В качестве одного из вариантов спасения банка также обсуждалась его продажа.