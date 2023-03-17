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12:38, 17 марта 2023Спорт

«Монако» и «Торино» отпустят Головина и Миранчука в сборную России

«Монако» и «Торино» отпустят Головина и Миранчука на мартовские матчи сборной России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Монако» отпустит полузащитника команды Александра Головина в сборную России на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-служба итальянского «Торино» также подтвердила участие в играх российской сборной хавбека Алексея Миранчука. Футболисты прибудут в расположение команды в Новогорске.

17 марта стало известно, что Головин и Миранчук вошли в окончательный состав футболистов на мартовский учебно-тренировочный сбор. 23 марта команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. Также россияне могут сыграть с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.

Ксения Курашкина
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