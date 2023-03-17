Хью Грант признался в наличии смущающей его детей привычки

Хью Грант признался, что смущает своих маленьких детей танцами в неожиданных местах

Актер Хью Грант признался, что у него есть привычка, которая смущает его маленьких детей. Слова знаменитости приводит издание Hello! со ссылкой на подкаст The View.

Звезда фильмов «Реальная любовь» и «Джентльмены» рассказал о наличии у него странного пристрастия. Грант признался, что всегда был сдержанным человеком, но в последние годы расслабился. И теперь он танцует везде, где слышит музыку, даже в самых неожиданных местах.

Теперь я действительно не могу остановиться! Если я слышу музыку, я танцую, даже если я в Starbucks, я буду танцевать. Мои дети умоляют меня прекратить танцы. Они говорят, что их это смущает Хью Грант актер

Подобное высказывание Гранта о детях — большая редкость. Актер с женой Анной Эберштейн скрывают личную жизнь и особенно троих детей от посторонних глаз.

Всего у Гранта пятеро детей. Его первенец — дочь Табита родилась, когда актеру было уже за 50 лет. Ее матерью является Тинглан Хонг. Всего через год второго ребенка — сына Джона — родила шведский продюсер Анна Эберштайн. После этого Грант вновь сошелся Хонг, и результатом их воссоединения стало появление на свет сына Феликса. Четвертого ребенка вновь родила Эберштайн. В 2018 году у актера и продюсера родился третий общий ребенок. Его имя и пол они скрывают до сих пор.

Ранее Грант признавался, что любит детей до полной потери рассудка. По его словам, он жалеет, что не прислушивался к советам друзей завести семью раньше.

Режиссер и бывшая избранница Хью Гранта Джемайма Голдсмит призналась в мечтах о браке по расчету. Она рассказала, что в таких отношениях партнеры бывают очень счастливыми.