Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 17 марта 2023Наука и техника

В России оценили планы по оснащению подлодок гиперзвуковым оружием

Историк Болтенков: оснащение подлодок гиперзвуковым оружием увеличит возможности ВМФ РФ

Фото: Igor Russak / Reuters

Оснащение российских подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Планы по оснащению российских подлодок новым оружием оценил военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«На дизель-электрических лодках есть только торпедные аппараты. Если они смогут приспособить туда гиперзвуковые ракеты, то почему нет. Если есть подходящая ракета, надо просто поставить блоки ввода информации, и можно стрелять», — сказал он.

Болтенков отметил, что наличие гиперзвукового оружия увеличит боевые возможности подводного флота России. По его словам, надежной защиты от гиперзвука нет ни у кого в мире. Аналитик добавил, что такие ракеты смогут с высокой точностью поражать надводные и наземные цели.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что все российские подлодки могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Он отметил, что следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковым оружием.

В том же месяце ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что в настоящее время Россия является единственной страной со стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.